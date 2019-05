Pronova-Studie : Pro und Contra der Gesundheitskarte

Persönliche Daten in einer elektronischen Gesundheitsakte hinterlegen, damit im Notfall schnell geholfen wird? Eine große Mehrheit ist nach einer Studie der Pronova BKK dafür. Foto: Pronova BKK

Leverkusen Welche Daten zum Gesundheitszustand sollen gespeichert werden und welche nicht? Damit beschäftigt sich jetzt eine Studie der Pronova BKK.

Mehr als 90 Prozent der Deutschen würden eine elektronische Gesundheitsakte nutzen. Neun Prozent lehnen das ab: Das sind die Ergebnisse einer neuen Studie der Leverkusener Krankenkasse Pronova BKK. „Wichtigster Vorteil der zentralen Speicherung von Patientendaten in einer virtuellen Akte liegt aus Sicht der Menschen in der schnellen Notfallversorgung: Der behandelnde Arzt kann mit einem Klick alle relevanten Informationen auslesen“, fasst die Kasse zusammen, die für die repräsentativen Studie 1000 Personen über 18 Jahre befragte.

Die Bedenken zur Akte „wurzeln vor allem in der Sorge um die Datensicherheit. Die Gefahr von Hackerangriffen ist für 64 Prozent der Deutschen ein Nachteil der Gesundheitsakte“, ergab die Pronova BKK-Studie. Und 61 Prozent fürchten, sie könnte in falsche Hände gelangen.

Hintergrund: In einer elektronischen Patientenakte können alle Befunde gespeichert werden. Aber der Patient entscheidet, welche Infos hinterlegt werden und wer diese sehen darf. Einzelne Krankenkassen haben eine Vorreiterrolle übernommen und bieten die Akte schon an. Bis 2021 soll sie für alle gesetzlich Versicherten nutzbar sein. Sie steht im Zusammenhang mit dem 2016 verabschiedeten „eHealth-Gesetz“.

Das sieht vor, dass „eine Telematik-Infrastruktur (TI) geschaffen werden soll, die alle Beteiligten im Gesundheitswesen sektorenübergreifend vernetzen soll, so dass sie sicher und schnell miteinander kommunizieren können“, erläutert die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein. „Die TI ist ein geschlossenes Netz, zu dem nur registrierte Nutzer Zugang erhalten.“

Wie ist die Resonanz? „Von den Pluspunkten der virtuellen Gesundheitsakte sind besonders ältere Menschen überzeugt, wie die Studie zeigt. Alle abgefragten positiven Aspekte erhalten in der Altersgruppe 60plus höhere Zustimmungsraten als im Durchschnitt der Befragten“, berichtet die Pronova BKK. „Ältere Menschen möchten Mehrfachuntersuchungen vermeiden“, sagt Gerd Herold, Beratungsarzt der Pronova BKK.

Was würden die Deutschen in ihrer Akte hinterlegen?, fragte die Pronova BKK. Antwort: Impfstatus, Laborwerte, Röntgenbilder und EKG-Befunde, gaben zwei Drittel der Befragten an. 62 Prozent würden Wirkstoff und Dosierung aktuell verordneter Medikamente vermerken, 59 Prozent Hinweise auf chronische Erkrankungen und Allergien, 58 Prozent wollen Arztbriefe und Krankenhaus-Entlassungsberichte hinterlegen. 57 Prozent würden auch Basisdaten wie Größe, Alter, Gewicht, Blutgruppe angeben. Und 74 Prozent der Senioren würden ihr Blutbild abspeichern.