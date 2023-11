Gräber und Geschichten in Leverkusen Prominente Tote auf dem „Melaten von Schlebusch“

Allerheiligen ist für viele Christen Anlass zum Besuch des Friedhofs. Angela Breitrück, zertifizierte Stadtführerin im Nebenberuf, nahm am Mittwoch den Beginn des „Totenmonats“ zum Anlass, um Interessenten über den historischen Friedhof an der Mülheimer Straße in Schlebusch zu führen. „Willkommen auf dem Melaten von Schlebusch“, begrüßte sie die Besucher.