Promi-Diakon zur Winnetou-Debatte : „Haben wir eigentlich noch alle Latten am Zaun?“

Leverkusen Bei einem Benefizabend zugunsten der Leverkusener Tafel mit dem Männerchor Bayer sprach auch Willibert Pauels. Der aus dem Karneval bekannte Diakon zeigte sein Unverständnis über die jüngste Blüte von Cancel-Culture in Deutschland: „Jetzt soll Winnetou rassistisch sein?“

Auch Bürgermeister Bernhard Marewski zeigte sich beeindruckt. „Wir können froh sein, dass wir in dieser Stadt einen solchen Chor haben“, begann er seine kurze Ansprache, in der er den Krieg in der Ukraine verurteilte und für Freiheit und Demokratie warb und dem Chor für die Initiative dankte. Denn im Gebet finde man zu Gott und zu sich selbst. Verbunden mit handfester Hilfe für die Menschen in unmittelbarer Nachbarschaft, die nicht zuletzt durch die Auswirkungen des Krieges in finanzielle Notlage geraten und mehr denn je auf die Unterstützung der Leverkusener Tafel angewiesen sind. Für die wurde am Ausgang nach dieser Benefizveranstaltung gesammelt.