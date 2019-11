Proklamation des Dreigestirns : Es grüßen die Hitdorfer Majestäten

Jungfrau Christiane, Prinz Heinz II. und Bauer Frank führen als Hitdorfer Dreigestirn die Narren im Dorf an. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Jungfrau Christiane, Prinz Heinz II. und Bauer Frank sind seit Samstag auch offiziell das Dreigestirn. Für die drei ist ein Traum wahr geworden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cristina Segovia Buendía

Hochoffiziell wurde das Hitdorfer Dreigestirn am Samstagabend in der festlich geschmückten Stadthalle in ihr neues Amt eingeführt. Vor der Proklamation hielt sich die Aufregung der närrischen Regenten, Prinz Heinz II, Jungfrau Christiane und Bauer Frank in Grenzen. Die Vorfreude überwog.

Die roten, blauen und weißen Ballons hängen von der Decke, die Tische sind fein säuberlich aufgereiht und gedeckt. Schokoherzen und kleine süße Ballonfiguren schmücken die langen Tafeln. Närrische Collagen mit bunten Clowns und karnevalistischen Szenen zieren die großen Hallenwände. Es ist Samstagnachmittag, kurz vor 17 Uhr und in der Hitdorfer Stadthalle herrscht Ruhe vor dem Sturm: Nur einige wenige Vereinsmitglieder der „Hetdörper Mädche un Junge“ in ihren prachtvollen Uniformen legen noch die letzten Handgriffe an, schleppen Getränkekisten hinter die Theke, prüfen die Technik. Vor der verschlossenen Hallentür stehen bereits die ersten Gäste Schlange.

Info Viele Gäste bei der Proklamation Als Stargast bei der Proklamation dabei war Komiker und Karnevalist Guido Cantz. Auch der TSV Rhein Wupper und die Drummerholics sorgten für Stimmung. Den nächsten öffentlichen Auftritt absolviert das Dreigestirn am Samstag, 30. November, um 18.30 Uhr auf dem Hitdorfer Weihnachtsmarkt.

Flotten Schrittes tritt das Hitdorfer Dreigestirn in ihrer offiziellen Montur in die geschmückte Festhalle. Prinz Heinz II, Bauer Frank und Jungfrau Christiane begrüßen die Anwesenden. Sie lächeln und sehen überraschend entspannt aus. „Wir fühlen uns sehr gut. Es wird Zeit, dass es losgeht“, sagt Heinz Gladbach. Der 61-Jährige darf in der neuen Session Karnevalsprinz sein und freut sich.

Auch Frank Melzer, der den Bauern verkörpert, freut sich auf den Abend: „Ich habe mir lange diesen Moment ausgemalt und mir vorgestellt, dass ich sehr nervös sein würde. Aber ich habe letzte Nacht hervorragend geschlafen und bin ruhiger, als ich gedacht hätte.“ In Opladen geboren ist der 54-jährige Familienvater mit dem Karneval aufgewachsen. „Schon als Kind, als ich mein erstes Dreigestirn sah, habe ich davon geträumt mal dabei zu sein.“ Christiane Agternkamp hingegen ist als leitende Notärztin komplizierte Situationen gewöhnt, „doch heute Morgen war ich schon etwas nervös und aufgeregt“, gesteht die 66-Jährige dann.