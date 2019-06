Für einen sicheren Schulweg : Projektwoche in Grundschule zum Thema Elterntaxis

Projektwoche in Grundschule zum Thema Elterntaxis

Eine Woche ohne Elterntaxi an der KGS Burgweg. Dass das geht, demonstrierte Frederik, der rund 1500 Meter von der Schule entfernt wohnt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Ein Tretroller nach dem anderen rollt in Richtung von Daniela Morick. Der Vorsitzenden der Elternpflegschaft an der KGS Burgweg werden die ausgestreckten Daumen schon aus weiter Ferne entgegen gestreckt und wenig später mit einem kleinen Stempel versehen.

Den bekommt jedes Kind, das in der vergangenen Woche die letzten Meter zur Schule ohne die Eltern gegangen oder gerollt sind.

Auf diese Weise versucht die Schule sich gegen Elterntaxis und überfürsorgliche Eltern zu wehren. Der Schulweg entlang des Eulenwegs im Süden von Rheindorf ist keineswegs ein ungefährlicher. Es gibt keinen Bürgersteig, die Straße ist eng, an den Ränden wachsen hohe Hecken. Das sorgte schon für einige brenzlige Situationen.

Schulleiter Heinrich Urban erinnert sich an einen Vorfall, als ein Elternteil hinter einer Hecke rückwärts seinen Wagen hinaussetzte. „Da habe ich gedacht: Jetzt gleich passiert es“, berichtet er. Ähnliche Situationen ereigneten sich häufiger an der Einfahrt zum Lehrerparkplatz (Burgweg). Dort habe eine Kollegin einen Autofahrer gerade noch durch einen lauten Ruf zum Bremsen bringen können.

Gegen dieses Verhalten versuchen sich viele Eltern schon seit einiger Zeit zu stemmen. Das Problem der Elterntaxis ist hinlänglich bekannt und auch an anderen Schulen präsent. Elternbriefe, Hol- und Bringzonen sind nur zwei der Ideen. An der KGS Burgweg widmeten Lehrer und Elternpflegschaft dem Thema eine ganze Woche.

Am Donnerstag begeisterte die Kinder ein Theaterstück zum Thema. Seit Montag belohnen Pflegschaftsvorsitzende Daniela Morick und ihre Mitstreiterinnen die Kinder ohne Elternbegleitung mit einem Stempel. „Wir wollen gar nicht, dass Kinder aus Rheindorf-Nord alleine zur Schule gehen – das können sie auch nicht, schon gar nicht jeden Tag“, betont Morick. Doch gebe es alternative Parkmöglichkeiten. Wie auf dem Parkplatz der Feuerwehr oder am Drogeriemarkt Rossmann. Dort sei zu Schulbeginn noch nichts los.

Mit den Eltern verlief die Kommunikation in dieser Woche reibungslos, Probleme gab es nicht, alle zeigten sich verständnisvoll, erzählt Morick. Das hatte sie sich teils anders vorgestellt. „Wir waren darauf vorbereitet, angepöbelt zu werden.“ Doch das entgegengebrachte Verständnis für das übervorsichtige Verhalten mancher Eltern, trage wohl zur Beruhigung bei.Ob sich dieses Verhalten auch in den Herbst- und Wintermonaten durchsetzt, die Kinder also auch bei Regen und Kälte die letzten Meter alleine zur Schule gehen, verursacht bei allen Beteiligten Skepsis.