Sänger gesucht in Leverkusen Projektchor spannt Bogen von Barock zu Rammstein

Heinrich Schütz und Rammstein – größer können die Gegensätze in einem Konzertprogramm kaum sein. Sowohl über Jahrhunderte als auch über verschiedene Genres wird sich der Projektchor des Sängerkreises Rhein-Wupper/Leverkusen „FusionaLEVokale“ beim nächsten Vorhaben „Die Gedanken sind frei“ bewegen. An sechs Samstagen und zwei Wocheneden werden sechs Chorwerke erarbeitet. Die Aufführung ist für den 10. September in der Friedenskirche Monheim, Schellingstraße 11, vorgesehen. Alle Proben finden in Opladener Gemeindehäusern statt.