Projekt zur Trassenpflege in der Stadt startet : „Radwegwärter“ legen ab Februar los

Freie Fahrt für Radler: Ab Februar kümmern sich Radwegpfleger um die Trassen wie hier an der Solinger Straße. Neben und teils auf dem Weg wuchert ab Frühjahr gern das Unkraut. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Das Modellprojekt im vergangenen Jahr war ein Erfolg. Ab kommendem Monat sollen Kontrolleure jeden Tag auf den Trassen unterwegs sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ulrich Schütz

Scherben auf dem Boden, in den Radweg wuchernde Büsche, Müll, Schlaglöcher, knubbeliger Asphalt und beschädigte Schilder: Für Fahrradfahrer sind die oft gut gelegenen Routen durch das Leverkusener Stadtgebiet kein Zuckerschlecken. Die Stadt will dies ändern: In Leverkusen sollen fünf spezielle „Radwegwärter“ den Zustand der Fahrradtrassen deutlich verbessern. Der Rat hat für das Projekt 200.000 Euro genehmigt. Offizieller Auftraggeber und damit Kooperationspartner der JSL (JobService Leverkusen) ist der Fachbereich Stadtgrün. Start fürs neue Pflegeprogramm ist im Februar.

Stadt und JSL können dabei auf Erfahrungen von 2019 zurückgreifen. Zwischen Ende August und Ende Dezember lief in Leverkusen das Modellprojekt „Radpflege“. Kontrolliert und gesäubert wurde in dieser Zeit speziell die Radstrecke zwischen „Kreisel Rheindorf“ und Sensenhammer in Schlebusch, teilte die Stadt den Politikern mit. Ein Erfolg, wie es heißt.

Info Vier Trassen liegen für 2020 im Fokus Für dieses Jahr hat die Stadt speziell diese Strecken für die „Radwegpaten“ im Fokus: • Willy-Brandt-Ring/Bensberger Straße • Dhünnradweg von Rheindorf bis Schlebusch • Rheindorf bis Opladen (Solinger Straße) • Radwege in Steinbüchel. Bei Bedarf werden auch andere Routen kontrolliert.

Die Radweg-Kontrolleure sollen ab Februar in der Woche täglich unterwegs sein: mit Elektro-Lastenrädern, um die notwendigen Arbeitsgeräte dabei zu haben. Dazu zählen neben Harke und Besen auch Batterie-Schneidgeräte. Die Männer und/oder Frauen sollen vor allem die meistbefahrenen Radwege in der Stadt von wucherndem Grün freihalten und wilden Müll einsammeln. Schäden an Wegweisern und Verkehrsschildern oder am Radweg werden dokumentiert und an die zuständigen Fachbereiche, etwa die städtischen Technischen Betriebe (TBL), gemeldet. Möglich sei auch die Anlage von Blühstreifen und Installation von Nisthilfen. Ein Vorarbeiter soll das Team fachlich anleiten, schrieb die Stadt in einer Stellungnahme.

Ein Ziel ist es, dass Hinweisen schnell nachgegangen wird. Meldet ein Radler am Morgen auf dem Weg zur Arbeit Glas auf der Strecke, dann soll er abends beim Rückweg einen gereinigten Radweg vorfinden. Damit werde die Verkehrssicherheit und gleichzeitig die Akzeptanz in der Bevölkerung für das Radfahren allgemein erhöht, hoffen die Verantwortlichen und stufen die Maßnahme auch als Beitrag zur Umsetzung des Mobilitätskonzeptes 2030+ ein. In den Diskussionen zu diesem Konzept haben sich Bürger oft über den desolaten und verdreckten Zustand von Radwegen beklagt.