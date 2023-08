Erfahrungen aus dem ersten Jugendstadtrat in Leverkusen „Habe mich wie eine echte Politikerin gefühlt“

Teenager haben in der Politik normalerweise nichts zu sagen. Wenn ihre Probleme gehört werden, dann meist nur, weil eine erwachsene Person sie vertritt. Um jungen Leuten einen Einblick in den politischen Prozess zu verschaffen, organisierte die Stadt im vergangenen Jahr zum ersten Mal einen Jugendstadtrat. An drei Tagen waren die Jugendlichen zusammengekommen, um Themen wie im Stadtrat zu diskutieren.