Projekt im Wildpark Reuschenberg : Schüler schreiben Steckbriefe über den Luchs

Leverkusen-Küppersteg In Kooperation mit dem Leverkusener Wildpark haben Fünftklässler aus Leichlingen an einem fächerübergreifenden Projekt zur bedrohten Raubkatze gearbeitet.

Der Luchs ist die größte Raubkatze Europas, leicht zu erkennen an den Haarpinseln an seinen Ohrenspitzen. Was viele jedoch nicht wissen: Die Haarpinsel funktionieren wie Antennen, mit denen das Raubtier nach seiner Beute lauscht. Diese und weitere Besonderheiten erfahren die Menschen bei einem Besuch im Wildpark Reuschenberg. Denn das Luchs-Gehege ziert seit Neustem eine Reihe bunter Steckbriefe, gestaltet von einer fünften Klasse des Städtischen Gymnasiums Leichlingen . Dabei wollen die Schüler nicht nur informieren, sondern auch auf ein Problem aufmerksam machen.

Alles begann mit der Unterrichtsreihe „Besondere Tiere beschreiben“. Im Deutschunterricht lernten die Schüler, wie sie einen Sachtext erschließen und selbst schreiben. Referendarin Friederike Gerdes, die die Klasse in Deutsch und Biologie unterrichtet, sah in dieser Reihe jedoch mehr: „Mit diesem Projekt wollten wir für die Schüler einen Bezug zu ihrer Lebenswelt herstellen.“

Gefährdung Die größte Katze Europas wurde laut der Deutschen Wildtierstiftung durch die gezielte Verfolgung beinahe ausgerottet. Heute leben wieder einzelne Exemplare in einigen deutschen Mittelgebirgen. So werden unter anderem im Pfälzerwald seit 2016 Luchse durch Aussetzungen wieder angesiedelt.

Lebensraum Luchse sind Einzelgänger, die große Gebiete von bis zu 450 Quadratkilometern für sich beanspruchen. Obwohl er nicht an besondere Waldtypen gebunden ist, braucht der Luchs große und naturnahe sowie wald- und wildreiche Gebiete. Die Reviergröße der Raubkatze variiert stark in Abhängigkeit von der Waldstruktur und der Dichte der Beutetiere. Die männlichen tiere haben größere reviere als die weiblichen.

Und die Vorbereitung war umfassend. Die Schüler haben sich nämlich gleich in mehreren Fächern mit dem Projekt auseinandergesetzt: Während in Biologie die besondere Angepasstheit der Säugetiere an ihren Lebensraum thematisiert wurde, haben sie sich in Kunst mit der optischen Gestaltung ihrer Texte befasst. Dabei waren der Kreativität keine Grenzen gesetzt: „Es gab keine Vorgaben, die Schüler waren frei in der Gestaltung“, berichtet Kunstlehrerin Anke Pelster, „die Kinder konnten alles aufs Papier bringen, was sie mit dem Lebensraum Wald verbinden.“ Die Begeisterung für das Thema ging sogar über den Unterricht hinaus. „Einige haben selbst die Initiative ergriffen und weitere Informationen recherchiert, um den Steckbrief noch ansprechender zu gestalten“, sagt Deutschlehrer Christian Eich. Die Tatsache, dass alle 27 Texte aufgehängt wurde, habe die Schüler besonders animiert. „Dadurch hat sich jeder individuell angesprochen gefühlt“, ergänzt Gerdes.