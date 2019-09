Projekt an der Wuppermann-Schule : „Bloggen, Chatten, Mobben?“ – Wo es Hilfe gibt

Manfort An der Theodor-Wuppermann-Schule hat sich die Film-AG mit dem Phänomen beschäftigt, das fast alle Jugendliche betrifft.

Vom Beschimpfen über Erpressen, Schlagen oder Treten: Mobbing ist an Schulen zu einem Massenphänomen geworden. Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung fühlt sich jeder vierte Schüler im Alter von acht bis 14 Jahren an seiner Schule nicht sicher. Und das im gesamten Bundesgebiet. Grund genug, dass an der Manforter Theodor-Wuppermann-Schule, die Mitglied im Netwzerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ist, das Thema heiß diskutiert und bearbeitet wurde.

Im vergangenen Schuljahr arbeitete die Film-AG an einem Projekt, zu dem die Jugendlichen einen schnellen Zugang fanden, da das Thema „Bloggen, Chatten – Mobben“ zu deren Lebensalltag gehört. Jetzt wurde der Film der Schule präsentiert. Die Schüler entwickelten ein Drehbuch, in dem zwei Freundinnen über eine Liebesgeschichte zu Feindinnen werden und eine „Täterin“ selbst zum Opfer einer Cybermobbingattacke wird.

Nach Suizid einer Elfjährigen in Berlin : Was Eltern jetzt über Mobbing und Cybermobbing wissen müssen

„Es ist wichtig, den Schülern zu zeigen, welche Stellung sie in der Gesellschaft haben“, sagt sie. Mobber, sei es Cybermobbing oder in der Pause, besäßen keine Empathie. Es gäbe drei Gruppen von Mobbern: Menschen, die sich dadurch mächtig fühlen, andere zu diskriminieren, sei die erste Gruppe. Viele Mitläufer seien dabei, aus Angst, selbst einmal Mobbingopfer zu werden. Und dann gäbe es noch die dritte Gruppe. Opfer, die zu Tätern werden.

Zudem erklärt sie Schülern, welche Rechte sie am eigenen Bild haben. „Wer von Euch hat ein Smartphone?“, fragt sie. Fast alle strecken die Hände in die Höhe. „Und wer hat schon Fotos von anderen verschickt?“ Auch hier gehen fast alle Finger wieder hoch. „Jeder darf entscheiden, ob ein Foto von sich selbst an die Öffentlichkeit kommt oder nicht. Wer Fotos von anderen einfach so in Sozialen Netzwerken postet, macht sich strafbar und kann mit einer Anzeige rechnen.“