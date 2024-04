Im Jugendzentrum Bunker in Leverkusen haben die Arbeiten schon begonnen Hier wird der Xabi-Alonso-Platz gebaut

Bauherren sind Kinder und Jugendliche des Jugendzentrums Bunker in Wiesdorf. Dort „drehen die Besucherkids aktuell genauso am schwarz-roten Rad wie an vielen anderen Stellen in unserer Stadt“, berichtet Reiner Hilken. „Seit dem Euroleague-Spiel gegen Westham United ist für alle klar, dass es am Bunker an der Dr.-August-Blank-Straße einen Xabi-Alonso-Platz geben muss.“ Und: „Spontan, einfach nur so aus Spaß, ohne langes ,Planungs-Trallala‘, eben wie Kinder und Jugendliche so ticken“, ergänzt der Leiter der Einrichtung.