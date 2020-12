Geschichtsverein in Leverkusen : Geschichte „von unten“ betrachtet

Geschichtsverein in Leverkusen

Opladen Der Opladener Geschichtsverein hat für 2021 viele Ideen zu Ausstellungen, Publikationen, Exkursionen und Vorträgen. Bei lokalen Projekten werden auch Zeitzeugen befragt.

Vor allem die Aufarbeitung der Geschichte während der „Zwischenkriegszeit“ (1918 bis 1939), mit Stadtgründung Leverkusen 1930. Da gibt es eine Überschneidung mit Aktionen zum 90. Geburtstag der Stadt und dem 100. Jubiläum in zehn Jahren. Für das bislang größte Projekt „Stadträume“, bei dem Geschichtsvereine, Museen und Universitäten in acht europäischen Städten (Leverkusen, Jülich Bracknell, Villeneuve d’Ascq, Ljubljana, Schwedt, Oulu und Ratibor) zusammenarbeiten, haben OGV und Partner kürzlich eine Förderzusage von 750.000 Euro erhalten. Entstehen soll ein Filmbaukasten mit über 100 Videoclips.

„Geschichte von unten“ nennt es Professor Wolfgang Hasberg, der die Wissenschaftliche Kommission im Verein leitet. Die Grundidee ist, Lokalhistorie an bestimmte Baudenkmälern, Topografie und persönlichen Geschichten von Zeitzeugen festzumachen statt von oben her zu denken und überregionale historische Ereignisse in verschiedene Lebensräume herunterzubrechen. Das Projekt ist über drei Jahre angelegt.