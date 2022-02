Kulturelles Programm in Opladen : Die Zeremonienmeister sind zu Gast im Scala

Der Meister kommt: Schlagerbarde Guildo Horn wird Anfang März im Erholungshaus zum Chorleiter. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Opladen Guido wird zum Chorleiter, Volker Weininger zum Kölsch-inhalierenden Sitzungspräsidenten, und „The Legendary Ghetto Dance Band“ verspricht für Weiberfastnacht „No Humba, no Täterä“. Im Opladener Scala-Club steckt trotz Corona-Absagen und -Verschiebebahnhof im Februar und März viel kulturelles Leben. Eine Auswahl.

Weiberfastnacht wird in diesem Jahr – coronabedingt mal wieder – nicht, wie man‘s kennt, mag, gewohnt ist? An der Uhlandstraße Nummer 9 schon. Denn im Scala-Club sorgt zum zwölften Mal in Folge am Donnerstag aller Donnerstage „The Legendary Ghetto Dance Band“ für die etwas andere Weiberfastnachtsstimmung. Auf der Bühne treffen „Kölsch Punk“ und „Rheinisch Rap“ aufeinander, verspricht Club-Chef Fabian Stiens. Karten für den Abend mit der verrückt-musikalischen Truppe kosten 16,80 Euro. Einlass ist ab 18 Uhr, los geht es bei „No Humba, no Täterä“ ab 19 Uhr.

Für Täterä wandert der Club am 5. März temporär ins Erholungshaus aus. Denn der Meister braucht Platz. Vielmehr all die, die mit Guildo Horn und seinen Orthopädischen Strümpfen im Brustton der Überzeugung singen wollen. Zwei Mitsing-Konzerte „WDR4 sing(t) mit Guildo“ sollten eigentlich schon im vergangenen Jahr laufen, wurden aber wegen Corona verschoben. Der Stimmung dürfte das keinen Abbruch tun, denn wer Guildo kennt, etwa von seinen Bierbörsen-Auftritten in Opladen, weiß: Der Mann ist ein Feuerwerk auf der Bühne. „Mit seiner Combo ,Die Orthopädischen Strümpfe‘ verspricht der vielleicht größte Zeremonienmeister der Musikszene eine schrill schräge Mitsingreise durch die Jahrzehnte, bei der Erinnerungen geweckt und Stimmbänder in kollektive Ekstase versetzt werden“, heißt es in der Ankündigung.

Info Testzentrum für Club und Restaurant „Legendary Ghetto Dance Band“ Foto: BAND Programm Im März stehen weitere Künstler auf der Bühne. Wer wann spielt und was die Tickets kosten, ist auf scala-leverkusen.de zu finden. Infos auch unter 02171 767959. Test Am Club und Restaurant Canapé gibt es ein eigenes Testzentrum, jeden Tag von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Für Veranstaltungen und Restaurant gilt 2G plus.

Auf die Ohren und die Stimmbänder gibt es Hits der 60er, 70er und 80er Jahre. Und Guildo kündigt schon jetzt an: „Ich brenne darauf, mit Euch Bruststimme an Bruststimme unsere Lieblingshits zum Leuchten zu bringen. Und gelobe beim Naschwerk meiner Frau Mama, Euch ein gestrenger und kompetenter, aber vor allem geduldiger und warmherziger Chorleiter zu sein.“ Karten für die ursprünglichen Termine sind auch für den 5. März gültig. Tickets kosten im Vorverkauf 29, an der Abendkasse 35 Euro. Einlass an der Nobelstraße 37 ist um 19 Uhr, Guildo und Publikum singen ab 20 Uhr.

Wegen Corona mussten etliche geplante Termine im Scala-Club abgesagt (etwa Fred Kellner und auch Luan Comedy) oder verschoben werden (Helmut Gote kommt im Oktober, Jools Holland erst im März 2023). Dunkel bleit die Bühne im März aber nicht. Mitte des Monats etwa kommt der „Der Sitzungspräsident“ nach Opladen und tut das, was er am besten kann: Bei gepflegten Stützkölsch parlieren, plaudern, palavern über Gott und die Welt, also eher und fast ausschließlich über die Welt, vor allem die karnevalistische. Ein köstlicher Abend für alle, die Volker Weininger alias „Der Sitzungspräsident“ im ausgefallenen Sitzungskarneval in der Bütt vermisst haben. Beginn: 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Karten kosten 25,80 (Vorverkauf) und 30 Euro.