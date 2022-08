Rathausgalerie Leverkusen : Probelalarm: In sieben Minuten war das Center leer

Probelalarm: In sieben Minuten war das Center leer

Absolute Leere herrschte nach einem Probealarm am Mittwoch in der Rathausgalerie (Symbolbild). Foto: Uwe Miserius

Wiesdorf Ein Probealarm in Leverkusens größter Einkaufsgalerie ist am Mittwochvormittag reibungslos abgelaufen. Bereits nach nur sieben Minuten war das Gebäude der Rathausgalerie komplett geräumt, berichtet das Center-Management.

Während rings um das Einkaufszentrum inzwischen zahlreiche Zuschauer den Einsatz beobachteten, suchten die Mitarbeiter zielstrebig die festgelegten Sammelplätze auf, heißt es weiter. Dort wurden sie bereits von Mitarbeitern des Center Managements erwartet und in einer Anwesenheitsliste registriert. „In den Gesichtern äußerte sich zu diesem Zeitpunkt bereits Erleichterung, als alle per Megaphon erfuhren, dass es sich um eine Übung handelte“, heißt es in einer Mitteilung.