Leverkusener Verwaltung : Prioritäten bei der städtischen Bauplanung

Leverkusen Die Zahl der Bauvorhaben in Leverkusen nimmt weiter zu. Wiesdorf und Opladen stehen im Fokus. Die Verwaltung will jetzt Schwerpunkte setzen.

Das kann den den städtischen Planern nur recht sein. Ohnehin sind sie wegen anliegender Verfahren und angespannter Personalsituation in Verzug geraten. Gehörten bislang 98 Bauleitplanverfahren zum Arbeitsprogramm, so sollen es künftig 109 verbindliche Bauleitplanverfahren und mindestens 15 Änderungsverfahren des Flächennutzungsplanes sein. Deshalb soll ein neues Verfahren her. „Die anhaltende Hochkonjunkturphase im Bausektor führt zu einer verstärkten Bautätigkeit. Verbunden mit den aktuellen wohnungspolitischen Zielen, den Ansiedlungswünschen von Gewerbetreibenden sowie der notwendigen Erstellung sozialer Infrastruktureinrichtungen haben die Anzahl an Bauleitplanverfahren und deren Komplexität deutlich zugenommen”, argumentieren Oberbürgermeister Uwe Richrath, Beigeordneter Alexander Lünenbach und Baudezernentin Andrea Deppe in ihrem Antrag.