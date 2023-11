Prinzenproklamation im Forum Leverkusen Mally I. ist „jeck wie noch nie“

Dann gehörte die Bühne ihm und seinem lang geplanten Auftritt. „Ich habe ja eine kurze Session, deshalb muss ich auch schneller reden, und ihr müsst schneller reagieren“, scherzte der Prinz in Richtung Publikum. Er mag lieber Singen statt Reden Zwei Lieder stimmte der Neu-Prinz an. Das Publikum hatte er damit in seinem Bann. Es sang mit und führte eine kurz zuvor erlernte Choreo auf. „Prinz Mally, jeck wie noch nie, dreimal Alaaf“, schallte es aus den Boxen zur Liedmelodie von Prinz Ali. „Prinz Ali klingt so ähnlich wie Prinz Mally“, erläuterte der Prinz seine Wahl. An dem Text habe er seit 2020 gebastelt, als er sich erstmalig für das Prinzen-Amt beworben hatte.