Im Neulandpark in Leverkusen : Premiere fürs „Street Food Festival“

Im Neulandpark in Leverkusen

Leverkusen Im Neulandpark gibt‘s ab Freitag Leckeres aus aller Welt, Musik und Kinderspaß. Von herzhaft bis süß sind Speisen aus aller Welt vertreten.

Es wird richtig lecker am Wochenende im Neulandpark. Denn dann legt das „Street Food Festival“ auf seiner Reise durchs Land einen Tourstopp in Leverkusen ein. Im Reisegepäck: Köstlichkeiten aus aller Welt, dazu Street-Art-Künstler, Bands und ein buntes Spiel- und Spaßprogramm für Kinder. Anders gesagt: „Ein einmaliger Mix aus Festivalfeeling und Urlaubsstimmung“, wirbt der Veranstalter.

Im Mittelpunkt an den drei Tagen, denn das Vergnügen beginnt am heutigen Freitag, 20. Mai, ab 17 Uhr, steht das Können von „Deutschlands besten Street-Food-Artists“. Und die bieten Abwechslung – vom klassischen Schnitzel bis zu veganen Speisen, von afrikanischer und asiatischer bis zu amerikanischer und lateinamerikanischer Küche, von herzhaft bis süß. Und das nicht mit Geschnörkel. „Street Food ist der erfolgreichste Ess- und Trinkgenusstrend der letzten Jahre. Schon lange haben die trendigen Street-Food-Stände die Buffets mit Burgunderbraten und Kartoffelgratin von den Firmenevents verbannt“, meldet die veranstaltende Agentur Tat & Drang.

Geöffnet ist die Premiere des Street-Food-Festivals im Neulandpark am Freitag, 20. Mai, von 17 bis 22 Uhr, am Samstag, 21. Mai, und am Sonntag, 22. Mai, jeweils von 12 bis 20 Uhr. Besucher zahlen drei Euro Eintritt, Kinder bis 14 Jahre haben freien Zugang zur Veranstaltung.