Wagen und Fußgruppen : Rosenmontagszug: Imbacher räumen die Preise ab

Die Imbacher Baumeister fielen Jury und Publikum besonders ins Auge. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen (US) Die Imbacher Dorfgemeinschaft hat die Jury für den Rosenmontagszug überzeugt: Sowohl die Fußgruppe als auch der Wagen der Imbacher wurden mit ersten Preisen ausgezeichnet. Das Motto „BOB der Imbacher Baumeister“, der sich um defekte Aufzüge und andere Baustellen in der Stadt kümmert, kam bestens an.

Insgesamt nahmen rund 2300 Personen am närrischen Umzug durch Opladen teil.

Die Preisträger im Überblick:

Gesellschaftswagen

1. Zylinder-Funken on Fire, Rote Funken; 2. Karnevalsfreunde Manfort, 3. Neustadtfunken Opladen

Gesellschafts-Fußgruppen

1. Freunde der Neustadtfunken, 2. Elterngruppe Le(e)v Pänz, 3. Funken on Fire, Rote Funken

Freie Gruppen

1. Fußgruppe der Imbacher Dorfgemeinschaft, Motto: „BOP der Imbacher Baumeister“, 2. Fußgruppe: Grundschule Opladen, Motto: „www (wer? wie? Was?“), 3. Fußgruppe „Jecke us d‘r Altstadt, Motto: „www.Wochenmarkt in OP.de“

Freie Wagen

1. Wagen Imbacher Dorfgemeinschaft: „BOP der Imbacher Baumeister“, 2. Wagen Gruppe „Heinrich 12“: „11 Jahre Heinrich12“.immer in OP“, 3. Wagen Klüngels-Klaan.