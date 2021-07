Präventionsaktion der Polizei in Leverkusen : Mit der Brötchentüte auf Verbrecherjagd

Präventionsaktion der Polizei in Leverkusen

Leverkusen Die Polizei startet jetzt eine ungewöhnliche Aktion in Bäckereien, um Bürger vor Telefonbetrügern zu warnen. Per Aufdruck auf Brötchentüten.

Brötchentüten sollen jetzt Verbrecher aufhalten. Wie das gehen soll? So: Gut sichtbar hat die Polizei Köln/Leverkusen eine bunte Warnung vor falschen Polizisten am Telefon auf den Tüten angebracht, die in Form einer Karikatur zu sehen ist.