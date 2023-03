Ungewöhnliches Priesterjubiläum in Leverkusen Prälat Läufer – 70 Jahre im Dienst der Kirche

Es geschah vor mehr als 70 Jahren an einem Dienstag, genau am 24. Februar 1953, als Prälat Erich Läufer im Kölner Dom durch Joseph Kardinal Frings zum Priester geweiht wurde. Nun feiert er dieses seltene Fest am Sonntag, 19. März, um 15 Uhr, im Kreise seiner Heimatgemeinde St. Joseph in Manfort und im Beisein von etwa einem Dutzend befreundeter Priester aus Leverkusen und Umgebung. Der Kölner Kardinal Woelki kann wegen seiner Jerusalem-Reise nicht dabei sein, lässt sich aber durch Domprobst Guido Assmann vertreten. Nicht nur am Altar dürfte es voll werden, sondern auch im Gotteshaus, deshalb wurden im Vorfeld 400 Programmhefte gedruckt.