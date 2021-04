Kostenpflichtiger Inhalt: An der Haustür in Opladen : Postbotin verschenkt Schmöker zum Welttag des Buches

Heike Herforth liest selber gern. Deshalb war es für sie keine Frage, dass sie bei der Lektüre-Verschenkaktion mitmachen würde. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Kunden dürfen sich an der Haustür einen Titel auswählen. Zusteller wie Heike Herforth in Opladen unterstützen so die Leseförderung.