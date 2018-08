Polizeiwache Leverkusen-Opladen bleibt am Markt

Opladen : Polizeiwache Opladen bleibt wo sie ist

Opladen Nach langen Überlegungen ist die Entscheidung gefallen: Das alte Gebäude am Markt wird saniert. Kein Umzug.

Die Polizeiwache Opladen wird umgebaut und von Grund auf saniert. Und sie bleibt am alten Standort. Das berichtet Polizeisprecher Karlo Kreitz auf Anfrage unserer Redaktion. „Die Entscheidung ist gefallen, die Mängel gehen wir jetzt an“, sagt Kreitz. Über den Beginn der Umbauarbeiten konnte er noch keine genaueren Angaben machen. Das müsse noch mit dem Besitzer der Immobilie, dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB), abgestimmt werdren. In jedem Fall würden die Umbauten bei laufendem Wachbetrieb vorgenommen. „Für die Bürger ändert sich also nichts“, sagt der Polizeisprecher.

In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Ortstermine gegeben, an denen neben Polizeipräsident Uwe Jacob offenbar auch Vertreter des Baubetriebs teilgenommen hatten. Bei der Abwägung, ob eine Sanierung der Wache in dem 60er-Jahre-Bau am Markt überhaupt noch sinnvoll ist oder nicht gleich ein neuer Standort in Frage kommt, hätten einsatztaktische Überlegungen eine Rolle gespielt. Die zentrale Lage der alten Wache hätten für sie gesprochen ebenso wie die Bekanntheit des Standorts beim Bürger und die nahegelegenen öffentlichen Parkplätze, die für Besucher außer an Markttagen nutzbar seien.

Info 2007: Leverkusen gehört zum PP Köln Seit Beginn des Jahres 2007 ist das Polizeipräsidium (PP) Köln auch für Leverkusen zuständig. Die Polizeiwachen Wiesdorf und Opladen gehören seither zur Polizeiinspektion 7 (Leverkusen). Insgesamt hat die Kölner Polizeibehörde rund 5000 Mitarbeiter.

Damit sind Überlegungen von Jürgen Mathies, dem Vorgänger von Uwe Jacob als Polizeipräsident, vom Tisch. Mathies, heute Staatssekretär im NRW-Innenministerium, hatte am 2. Mai 2016 bei einer Visite im Leverkusener Stadtrat angeregt, die Polizeiwache „in die taktisch und strategisch günstiger gelegene Neue Bahnstadt“ zu verlegen. Vorgesehen war ein Standort im westlichen Teil, also im Bereich des Bahnhofes Opladen bis Fixheider Straße. Die heutige Polizeiwache sei einfach hin, hieß es. Es würden erhebliche Renovierungen nötig.



Der Vorschlag war auf positive Resonanz etwa bei der örtlichen CDU gestoßen. Die hatte aber gleichzeitig auch Wert darauf gelegt, dass die Wache im Fall einer Verlegung „zentrumsnah“ bleiben solle. Inzwischen hat die Spitze des Polizeipräsidiums aber gewechselt. Uwe Jacob hat übernommen.