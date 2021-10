Uwe Jacob im Leverkusener Stadtrat : Polizeipräsident garantiert Bestand zweier Wachen

Leverkusen Uwe Jacob erläutert dem Stadtrat das Planungskonzept der Polizei für die kommenden Jahre. Nur Bürokräfte sollen aus Leverkusen abgezogen werden.

Die beiden in die Jahre gekommenen Wachgebäude in Wiesdorf und Opladen sollen saniert, ausgetauscht oder neugebaut werden. Doch wird es bei der Zahl der Wachen bleiben. „Es wird kein Standort aufgegeben“, versicherte Polizeipräsident Uwe Jacob am Montag vor dem Stadtrat nachdrücklich. „Wir bleiben in Opladen und in Wiesdorf in der Nähe der jetzigen Standorte.“ Die Planungen für Veränderungen der Standorte seien mittelfristig angelegt. Sie könnten in Wiesdorf (Heymannstraße) frühestens ab 2026 umgesetzt werden, in Opladen (Opladener Platz) womöglich auch früher.