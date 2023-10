Ladendiebstahl in Leverkusen Shampoo für 300 Euro aus dem Regal genommen

Laut Polizeibericht hatten Mitarbeiter des Lebensmittelmarktes an der Gerhart-Hauptmann-Straße den 36-Jährigen nach einem Diebstahl vom Vortag im Markt wiedererkannt und kurz nach 13 Uhr die Polizei alarmiert. Der Tatverdächtige hatte im Markt Shampoo-Flaschen in mitgebrachte Taschen gesteckt und versuchte zu flüchten. Beim Verlassen des Marktes schubste er eine Mitarbeiterin zur Seite, berichtet die Polizei weiter. Eintreffende Polizisten stoppten den wegen Eigentums- und Drogendelikten hinreichend aktenkundigen mutmaßlichen Ladendieb. Der Tatverdächtige hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Er sollte am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.