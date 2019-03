Neue Zeugenaussagen: Polizei zu Brand in Hitdorf: mehr als eine Mio. Schaden

Polizei zu Brand in Hitdorf: mehr als eine Mio. Schaden

Ein Teil der Halle an der Quarzstraße ist nur noch ein Trümmerhaufen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Hitdorf Die Polizei hat am Dienstagmittag nochmal den Ermittlungsstand zum Großbrand in Hitdorf aktualisiert. „Nach neuen Zeugenaussagen vom heutigen Tag scheiden die Silvester-Raketen mit hoher Wahrscheinlichkeit als mögliche Brandursache aus.

Ermittlungen ergaben, dass die Raketen in der Halle gelagert waren und durch den Brand der Halle gezündet wurden“, heißt es in der jüngsten Mitteilung der Behörde.

Am Vormittag hatte es nach ersten Ermittlungen geheißen, dass eine Feuerwerkszündelei der Auslöser des Großbrands gewesen sein könnte und bislang Unbekannte offenbar unmittelbar vor Brandausbruch in der Nähe der Halle Silvester-Raketen gezündet hätten.

Fakt ist: Das Feuer am Samstag legte ein Drittel der 5000 Quadratmeter großen Lagerhalle samt Oldtimern und Wohnmobilen in Schutt und Asche und hielt 200 Einsatzkräfte über Stunden in Atem. Der Schaden ist immens. Die Polizeiermittler beziffern ihn auf mehr als eine Million Euro, teilt die Behörde mit.