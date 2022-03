Raum Leverkusen/Köln : Polizei warnt vor Autobahnblockaden

Leverkusen/Köln Die Polizei warnt vor Autobahnblockaden von Lkw-Fahrern, die ab dem frühen Nachmittag rund um Köln erwartet werden. Die „Autobahnstadt“ Leverkusen und ihre Pendler könnten besonders betroffen sein.

„Eine solche Aktion ist keine einfache Verkehrsbehinderung mehr, sondern laut Strafgesetzbuch ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, der hohe Strafen bis hin zu einer Freiheitsstrafe zur Folge haben kann“, warnt der ADAC. Sollte die Lkw-Blockadeaktion am Autobahnkreuz Heumar tatsächlich stattfinden, sei mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen auf dem gesamten Kölner Autobahnring und in der Kölner Innenstadt zu rechnen. „Wir raten Pendlern dazu, sich vor der Fahrt über die aktuelle Verkehrslage zu informieren, ihre Route und Abfahrtszeit gegebenenfalls anzupassen und mehr Zeit einzuplanen“, heiß es in einer Pressemitteilung des ADAC.