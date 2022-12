Verurteilt wegen schweren Raubs Polizei verhaftet Flüchtigen aus Leverkusen

Im Essener Hauptbahnhof hat die Bundespolizei einen Leverkusener festgenommen, der per Haftbefehl gesucht wurde. Das Landgericht Köln hatte den 25-Jährigen im April 2022 wegen schweren Raubs in zwei Fällen, räuberischer Erpressung in drei Fällen und versuchter räuberischer Erpressung in zwei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt.