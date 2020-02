25-Jährige schwer verletzt : Fußgängerin über die Beine gefahren – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Opladen (bu) Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend, bei dem eine Fußgängerin (25) von einem dunklen Auto überfahren und schwer verletzt wurde. Der Fahrer flüchtete mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallstelle.

Gegen 19.30 Uhr wollte die junge Leverkusenerin die Kopernikusstraße an der Einmündung Gerhart-Hauptmann-Straße überqueren. berichtet die Polizei. Aus Richtung Bonner Straße kommend bog zu diesem Zeitpunkt der unbekannte Fahrer nach links in die Kopernikusstraße ein. Vergeblich versuchte die Fußgängerin dem Pkw auszuweichen. Infolge der Kollision sei sie gestürzt, und der Wagen sei mit beiden Achsen über ihre Beine gefahren, gab die 25-Jährige zu Protokoll. Eine Passantin (28) bestätigte gegenüber der Polizei, dass der Wagen „sehr schnell in Richtung Auestraße gefahren und dort nach links abgebogen“ sei. Eine alarmierte Notärztin ließ die Schwerverletzte im Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Klinik fahren. Der von der jungen Frau an der Leine mitgeführte Hund hatte ebenfalls Verletzungen erlitten. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem dunklen Pkw und seinem Fahrer unter Telefon 0221229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de.