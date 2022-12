Einsatz in Leverkusen Polizei stoppt Einbrecher und Autodiebe

Laut Polizeibericht waren die Männer gegen 20 Uhr über die Terrassentür in das mit einer Alarmanlage gesicherte Einfamilienhaus auf der Neukronenberger Straße eingebrochen. Sie nahmen unter anderem die Fahrzeugschlüssel von einem BMW X7 sowie einem Audi R8 an sich und versuchten, die vor dem Haus stehenden Wagen zu stehlen. Der durch den ausgelösten Alarm herbeigerufene Mitarbeiter eines Wachdienstes hatte jedoch zwischenzeitlich das Tor der Grundstückszufahrt geschlossen, so dass den Tätern der Fluchtweg versperrt war. Polizisten überwältigten den 25-Jährigen, der noch am Steuer des Audi R8 saß und sich gegen die Festnahme wehrte.