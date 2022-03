Vor Derby Leverkusen-Köln : Polizei nimmt 25 mutmaßliche Hooligans in Gewahrsam

Leverkusen Die Männer sollen sich zu einer Schlägerei mit verfeindeten FC-Fans verabredet haben.

Vor dem Fußballbundesliga-Derby Bayer 04 Leverkusen gegen 1. FC Köln hat die Polizei 25 teils vermummte Störer der Leverkusener Fußballszene in Küppersteg in Gewahrsam genommen. Dies teilte die Polizei in Köln am Sonntagnachmittag mit. Durch die Festsetzung am Samstagabend sei eine „geplante Auseinandersetzung mit ,verfeindeten‘ Kölner Fußballstörern verhindert“ worden.