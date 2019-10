Gefahren im Internet : Netz-Betrüger legen Arztpraxis lahm

Leverkusen Polizei und Sicherheitsbranche informieren über die Gefahren der Cyberkriminalität und wie man sich schützen kann.

Kriminalität im Netz hat viele Gesichter. So berichtet die Polizei von dem Fall einer Arztpraxis, die durch einen per E-Mail eingeschleusten Trojaner lahmgelegt wurde. „Die Rechner waren verschlüsselt und machten nichts mehr als stoisch eine LED blinken zu lassen. Datensicherung? Fehlanzeige“, heißt es im Polizeibericht. Der Arzt zahlte an den Erpresser, um seinen Betrieb wieder aufnehmen zu können und informierte die Ermittler erst danach.