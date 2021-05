Klare Regeln auf dem Wasser : Polizei kontrolliert Jetskifahrer auf dem Rhein

Leverkusen/Monheim „Durch waghalsige Fahrmanöver außerhalb gekennzeichneter Bereiche gefährden die Sorglosen nicht nur sich, sondern behindern auch noch den Schiffsverkehr“, warnt die Polizei.

Steigende Temperaturen und sonniges Wetter ziehen Wassersportler auf den Rhein . Das ruft auch die Polizei auf den Plan, die dafür sorgt, dass sich die Sportschifffahrtbegeisterten an die bestehenden Regeln halten. Besonders die Jetski-Fahrer stehen dabei im Fokus der Einsatzkräfte.

„Durch waghalsige Fahrmanöver außerhalb gekennzeichneter Bereiche gefährden die Sorglosen nicht nur sich, sondern behindern auch noch den Schiffsverkehr“, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Am vergangenen Wochenende kontrollierte die Wasserschutzpolizei auf dem Rhein in Höhe Köln und Bonn insgesamt 16 Jetskis und vier Sportboote. Zwei Fahrer der Wassermotorräder mussten ein Verwarngeld bezahlen, weil sie ihre Papiere nicht mitführten. Die Einsatzkräfte stoppten darüber hinaus einen Jetski-Fahrer der außerhalb der erlaubten Strecke seine Pirouetten drehte. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.