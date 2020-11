Kommentar : Unter falschem Verdacht

Leverkusen Polizisten haben dieselbe Anerkennung verdient wie Feuerwehrmänner und Rettungskräfte.

Polizisten, die im Dienst ohne oder aus nichtigem Grund Gewalt anwenden, darf der Rechtsstaat nicht tolerieren. Darüber besteht Konsens, auch in der Polizei selbst. Doch immer häufiger läuft es anders herum. Nicht nur bei Demos, die in Gewalt umschlagen, riskieren Polizisten ihre Gesundheit, sondern auch bei alltäglichen Einsätzen. Wohl nicht zuletzt auch durch die aus den USA importierte Rassismusdiskussion werden Beamte Ziel von Provokationen, die auch in Gewalt münden können. Die durch die Corona-Krise angefachte Hysterie, das Gefühl mancher, durch allgemeine Schutzmaßnahmen eingesperrt zu werden, verschärft die Lage zusätzlich. Hinzu kommt die enthemmende Wirkung von Drogen und Alkohol. Noch ist der Polizeiberuf für junge Frauen und Männer attraktiv, Nachwuchsprobleme gibt es nicht. Wer mit jungen Polizisten über ihre Motivation spricht, erhält häufig dieselbe Antwort: Der Einsatz für Gerechtigkeit. Dieses Gefühl sollte ihnen niemand nehmen, indem er sie unter Generalverdacht stellt. Schließlich riskieren sie Gesundheit und Leben für uns. Sie haben gewiss dieselbe Anerkennung verdient wie Feuerwehrmänner und Rettungskräfte.