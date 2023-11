Vorläufige Bilanz zum Sessionstart in Leverkusen Polizei schreibt 35 Strafanzeigen am Elften im Elften

Der Elfte im Elften – für viele ein langersehnter Termin. Endlich Karneval. Für die Köln-Leverkusener Polizei ist der Termin wohl einer der einsatzintensivsten des Jahres. In einer Bilanz zum Sessionsstart meldet die Polizei nun 35 Strafanzeigen, die in Leverkusen zwischen dem 11. November, 6 Uhr, und dem 12. November, 6 Uhr, geschrieben wurden. Im Vorjahr waren es in dem Zeitraum 36 gewesen.