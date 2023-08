Durchsuchung in Leverkusen Polizei hebt Drogenlager in zwei Wohnungen aus

Nach mehrmonatigen verdeckten Ermittlungen haben Drogenfahnder am Montagmorgen (28. August) in einem Mehrfamilienhaus an der Weiher Straße in Wiesdorf ein mutmaßliches Rauschgiftlager ausgehoben und die Wohnungen eines 30 Jahre alten Mannes sowie seiner Mutter (58) durchsucht. Damit folgten sie einer richterlichen Anordnung. Die Einsatzkräfte wurden fündig und stellten mehr als vier Kilogramm Marihuana, 150 Gramm Kokain, mehr als 250 Gramm Haschisch, fast 300 Gramm Ecstasy-Tabletten, etwa 700 Gramm Amphetaminpaste, mehrere 1000 Euro sowie diverse Hieb- und Stichwaffen sicher, berichtet die Polizei am Dienstag.