Betretungsverbot für Haus in Opladener Neustadt : Polizei bestätigt: Gasleck Ursache für Explosion

Opladen Den Knall hatten viele Nachbarn gehört und am Freitagvormittag die Feuerwehr an die Augustastraße gerufen. Die Einsatzkräfte hatten ein lautes Zischen wie bei einem Gasaustritt gehört. Nun bestätigt die Polizei die Ursache für die Explosion.

Beim Wohngebäude an der Augustastraße in der Opladener Neustadt, in dessen Dachgeschoss es am Freitagmittag zu einer Explosion mit anschließendem Brand kam, besteht laut Polizei weiterhin Einsturzgefahr. „Es darf derzeit noch nicht betreten werden.“ Die Bewohner des Mehrfamilienhauses waren schon am Freitag vorübergehend anderweitig untergekommen, hatte die Feuerwehr gemeldet. Verletzt worden war bei dem Unglück niemand.