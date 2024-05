Fahndung der Polizei Räuber reißt Opfer die Goldkette vom Hals

(bu) Unter Verwendung von Lichtbildern aus einem Linienbus sucht die Polizei Köln einen 20 bis 30 Jahre alten Mann. Er wird verdächtigt, am Donnerstagnachmittag (28. März) im Stadtteil Opladen die Goldkette eines 36- jährigen Leverkuseners geraubt zu haben. Gegen 15 Uhr sind die beiden Männer nach Polizeiangaben mit dem Linienbus 201 an der Haltestelle „Neustadtstraße" angekommen und in Richtung Kölner Straße gegangen. Vor dem Hauseingang des Leverkuseners sprach ihn der Tatverdächtige unter einem Vorwand an und riss ihm die Goldkette vom Hals. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute in unbekannte Richtung.