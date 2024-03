Polizei ermittelt nach Straftat in Leverkusen Unbekannter flüchtet nach Raub in Kleingarten

Nach einem räuberischen Diebstahl von Montagmorgen, 11. März, in einer Kleingartenanlage in Rheindorf sucht die Polizei einen dunkel gekleideten Mann mit einem Rucksack. Der Unbekannte steht laut Polizeibericht im Verdacht, gegen 6 Uhr in das Bürogebäude der Kleingartenanlage eingebrochen zu sein. Als ein Spaziergänger Licht im Büro bemerkte und den Tatverdächtigen aus dem Büro kommen sah, sprach er ihn an und wurde unvermittelt angegriffen. Im Gerangel stürzte der Zeuge und verletzte sich leicht, während der Tatverdächtige auf einem E-Bike in Richtung Weichselstraße flüchtete. Polizisten sicherten die Einbruchspuren am Tatort. Was aus dem Gebäude entwendet wurde, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.