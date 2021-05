Großeinsatz in Leverkusen : Razzia auf Schrottplatz in der Bahnstadt – gelangten Giftstoffe in den Boden?

Razzia auf Schrottplatz in der Bahnstadt – gelangten Giftstoffe in den Boden?

Großeinsatz in Leverkusen

Polizei und Staatsanwaltschaft durchsuchen das Gelände der Recyclingfirma Bender in der Bahnstadt. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Großeinsatz in der Bahnstadt: Polizei und Staatsanwaltschaft durchsuchen seit dem Morgen Betriebsanlage und Gelände der Auto- und Eisenbahnverwertung Bender. Laut Staatsanwaltschaft geht es um den Verdacht der Boden- und Gewässerverunreinigung.

Auf dem an der Bahnstrecke gelegenen Gelände des Entsorgers an der Robert-Blum-Straße sollen bei der Zerlegung von Lokomotiven freigesetzte Schadstoffe nicht ordnungsgemäß entsorgt worden sein, berichtet Staatsanwalt René Seppi.

Dabei sollen PCB-haltige Stoffe in den Boden gelangt sein. Die bei der Polizei Köln angesiedelte Technische Einsatzeinheit ist mit Baggern im Einsatz. Spezialisten des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz untersuchen mit einem Spezialfahrzeug im Auftrag der Staatsanwaltschaft Köln Bodenproben vom Betriebsgelände. „Vertreter der Bezirksregierung Köln, zuständig für Abfallwirtschaft und betrieblichen Arbeitsschutz, sind ebenfalls vor Ort und führen eine Umweltinspektion durch“, heißt es weiter.

Das Leverkusener Unternehmen besteht seit über 100 Jahren und verfügt über zwei Standorte in der Stadt. An der Robert-Blum-Straße werden überwiegend Loks zerlegt, am Overfeldweg befindet sich mit 120.000 Quadratmetern einer der größten Schrottplätze Europas und ein großes Ersatzteillager für Autos.