Anwohner rufen Behörde zu Vereinsheim in Leverkusen-Küppersteg Polizei beendet Tumult – ein Beamter verletzt

In der Nacht auf Donnerstag haben Polizisten mithilfe von Diensthunden in einem Vereinsheim an der Küppersteger Straße „eine Tumultlage beendet, an der mehr als 20 Personen beteiligt gewesen sein sollen“, meldet die Polizei.

Das ist passiert: Kurz nach Mitternacht hatten Anwohner der Behörde eine Ruhestörung an der Straße gemeldet. Die Polizei rückte aus. Während des Gesprächs mit dem Wirt sollen mehrere Gäste die Beamten dann beleidigt haben. „Als diese daraufhin von zwei Randalierern vor dem Lokal die Personalien aufnehmen wollten, solidarisierten sich mehrere Personen, zogen Schals und Tücher vor ihre Gesichter und warfen Gläser sowie einen Mülleimer in Richtung der Einsatzkräfte“, heißt es im Polizeibericht weiter. Die Einsatzkräfte mussten ein Distanzelektroimpulsgerät gegen einen 23-jährigen Randalierer einsetzen, ein weiterer Krawallmacher (23) kam zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam. Ein Beamter wurde bei dem Einsatz in Küppesteg leicht verletzt.