Sportstadt Leverkusen? Politischer Rückenwind für Bolzplatz am Kleist-Platz

Straßenfußballer werden rar. Kein Wunder, wenn es an Bolzplätzen fehlt. CDU und SPD haben das erkannt. In einem gemeinsamen Antrag an die zuständige Bezirksvertretung I setzen sie sich dafür ein, den von Anwohnern in den vergangenen Jahren auf dem Heinrich-von-Kleist-Platz geschaffenen Bolzplatz zu erhalten „und mit der Pflanzung von Hecken rund um den Platz eine Abgrenzung zur Straße zu schaffen“.