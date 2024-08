Wochenkommentar zu Leverkusen Politischer Paukenschlag im Rathaus

Das Wochenende wird heiß. Das Thermometer klettert auf bis zu 29 Grad. Und von einem Sommerloch kann trotz Ferien nun wirklich keine Rede sein. An der Kastanienallee in Opladen werden Zehntausende Besucher auf die Wies’n strömen und ihren Durst mit einer nahezu unbeschränkten Auswahl an Biersorten stillen. Die Bläck Föss und „Meister“ Guildo Horn werden auf der Bühne der Bierbörse ihre Sommerhits zum Besten geben. Feststimmung herrscht auch in der BayArena, wenn die Fans bei der Saisoneröffnung der Werkself die beiden heiß erkämpften Pokale, Pott und Schale, aus der Nähe betrachten dürfen und anschließend endlich wieder ein Heimspiel sehen, auch wenn es nur das letzte Testspiel ist.