Klinikum-Verbund : „Politische Mittagspause“ am Klinikum: Protest mit Eis

Transparente, Plakate, Schilder mit deutlichen Hinweisen an die Arbeitgeberseite zeigten Klinikum-Mitarbeiter am Mittwoch. Dazu gab es Eis. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Mitarbeiter wollten Flagge zeigen, bevor über einen neuen Haustarifvertrag verhandelt wird.

Am morgigen Freitag hätten die Verhandlungen zu einem Haustarif für eine neue Dienstleistungsgesellschaft am Klinikum starten sollen. Sie steht in Zusammenhang mit dem Verbund-Plänen der Leverkusener Einrichtung mit dem Solinger Klinikum. Weil es in der Klingenstadt mit den Entscheidungen nicht vorangeht, hat Leverkusen die Verhandlungen erstmal auf Eis gelegt. Oder wie Klinikum-Geschäftsführer Hans-Peter Zimmermann sagt: „In Leverkusen läuft der Motor für Ideen etwas zu schnell.“ Dennoch wollten Betriebsrat und die Gewerkschaft Verdi nicht auf die „Politische Mittagspause“ verzichten, die laut Betriebsrats-Chef Wolfgang Stückle geplant war, „um Flagge zu zeigen“. Dagegen, dass Mitarbeiter in einem neuen Haustarifvertrag aufs Glatteis geführt werden. Passend: Die Politmittagspäusler aßen bei der 15-Minuten-Aktion am Mittwoch Eis.