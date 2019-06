Schloss Morsbroich : Politiker vertagen erneut eine Entscheidung

Der Streit um die Parkplätze an Schloss Morsbroich geht weiter. Am Montag diskutiert der Rat wieder.

Leidenschaftlich verlief am Montag die Debatte um die Zukunft von Schloss Morsbroich. Es ging um nur diese Frage: Wie können neue Parkplätze in der Nähe geschaffen werden? Eine Stunde lang lieferten die Politiker des Bau- und Umweltausschüsse ihre Argumente, um dann eines nicht zu vollbringen: eine Empfehlung für die Entscheidung im Stadtrat. Zart am Horizont zeigte sicheine Lösung, die bislang verworfen war: weitere Stellflächen durch einen Parkpalettenbau über dem heutigen Parkplatz.