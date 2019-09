Bezirksvertretung : Politiker outet sich als Raser

Schlebusch (US) Die Leverkusener Siedlung „Wüstenhof“ nahe Blecher ist eine herrlich gelegene dörfliche Wohngegend mit einem Manko: Auf dem Weg von oder zur Bushaltestelle müssen die Bewohner in Höhe „Japanhaus“ die viel befahrene Berliner Straße (ehemals B 51) überqueren.

Die Leverkusener Bezirksvertreter stuften den Bau nach einer Überquerungshilfe, also eine Mittelinsel für Fußgänger, als wünschenswert ein. Im Zuge dieser Landstraße gibt es solche Hilfen in Richtung Wermelskirchen schon mehrfach. Das Problem: Zuständig für diesen Straßenabschnitt ist der Landesbetrieb Straßen NRW. Leverkusens Straßenplaner Reinhard Schmitz hat mit dieser überregional arbeitenden Behörde so seine Erfahrungen: Es werde nicht einfach sein, den Bürgerwunsch zu realisieren. Wenn keine Straßensanierung anstehe, werde die Landesbehörde die Fußgänger-

insel in den nächsten Jahren wohl nicht bauen, meinte Schmitz.