Stillstand bei Gebäuderenovierung in Leverkusen-Opladen OP Plus: Stadt soll Stadthalle zurückkaufen

Der Werdegang der Stadthalle Opladen „ist in den letzten zehn Jahren ein trauriger. Der Stillstand im, am und um das Gebäude herum über so viele Jahre ist ein Rätsel“, fassen die Ratsherren Markus Pott und Stephan Adams in der Begründung zusammen. „Der Anblick des ehrwürdigen Gebäudes ist traurig, insbesondere wenn man sich an das gesellschaftliche Leben, das sich dort über viele Jahrzehnte abgespielt hat, erinnert.“