Silvester in Leverkusen Politik fordert Konsequenzen nach Vandalismus in Steinbüchel

Knapp drei Wochen nach der Nacht der Nächte haben die meisten den Jahreswechsel hinter sich gelassen. Außer der Polizei und der Politik. Die Behörde ermittelt wegen des massiven Vandalismus‘ in Steinbüchel – dort waren etwa an der an der Grundschule Heinrich-Lübke-Straße zwölf Müllcontainer in Brand gesetzt worden. Auch am Kreisel Steinbücheler Straße hatten Unbekannte Müllcontainer auf die Straße gezogen und entzündet (wir berichteten). Die Polizei hatte in der Silvesternacht rund 20 Einsätze in Steinbüchel, vier davon wegen Feuer, wiederum drei davon „standen in direktem Bezug zu Silvester-Feuerwerk“ hatte ein Polizeisprecher vergangene Woche bestätigt.