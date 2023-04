Kleinkunst in Leverkusen Poesie, Comedy und Melodie auf der K1-Bühne

Weiter geht es am 15. November mit Heinz Küppers, der zum ersten Mal im K1 auftritt mit seinem Programm „Voller Sehnsucht“, einer Kombination aus Literatur und Musik, die Lust auf Lyrik machen soll. Dabei präsentiert der vornehmlich in der Eifel bekannte Künstler sowohl Cover-Songs, als auch eigene Lieder. In der Vorweihnachtszeit kehrt, am 6. Dezember, Michael Sens zurück in das K1 mit seinem „Liebestraum unterm Weihnachtsbaum“. Dabei trifft Klassik auf Kabarett, wenn Sens in der besinnlichen Zeit vor dem Jahreswechsel die Welt aus der Perspektive klassischer Komponisten betrachtet.