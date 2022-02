Podcast der Polizei Köln : Tipps für den sicheren Heimweg vom Karnevalsfest

Leverkusen/Köln Im Podcast „Zappenduster und doch sicher unterwegs“ der Polizei Köln verrät Kriminalhauptkommissarin Claudia Sobotta, warum Frauen nicht nur ihr Kostüm an Karneval vorbereiten sollten.

Karneval steht vor der Tür, und das heißt: ausgelassenes Feiern bis spät in die Nacht. Doch egal ob in den Brauchtumszonen vor Ort in Leverkusen oder nebenan in Köln – nach dem Fest ist vor dem Heimweg. Und der wird regelmäßig zur Herausforderung für viele Frauen und Mädchen. Deshalb hat die Köln-Leverkusener Polizei einen neuen Podcast mit dem Titel „Zappenduster und doch sicher unterwegs“ veröffentlicht. Darin befassen sich Kriminalhauptkommissarin Claudia Sobotta und Pressesprecherin Nicola Osmers mit der Vorbereitung des Heimwegs, Hilfsangeboten und vielem mehr.