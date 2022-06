Platzgestaltung in Leverkusen : Das Reallabor ist neu sortiert

Per Gabelstabler wurden die Stadtbäume an ihre Position auf dem Wiesdorfer Marktplatz gebracht. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Wiesdorf Möbelrücken auf dem Wiedorfer Markt für den zweiten Teil des Zukunftsprojekts.

Da rollten die Gabelstapler mit den etwas blattlosen Stadtbäumen an: Die Verwaltung schickt ihr Stadtexperiment, das Reallabor, auf dem Marktplatz Wiesdorf in die zweite Runde. Die Pop-Up-Platzmöbel, die seit Mitte Mai in klassischer Form um den Platz gruppiert waren, wurden in dieser Woche anders, nämlich etwas lockerer über das Areal verteilt aufgestellt, dazu noch eine Reihe von drei Meter hohen Stadtbäumen in Kübeln platziert.